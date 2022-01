Auftaktsiege für Argentinien und Spanien beim ATP Cup

Argentinien und Spanien sind mit lockeren Siegen in den ATP Cup der Tennisprofis gestartet. Argentinien um den Weltranglisten-13. Diego Schwartzman setzte sich in Sydney zum Auftakt des Vorbereitungswettbewerbs auf die Australian Open mit 3:0 gegen Georgien durch.

Spanien bezwang Chile in zwei Einzeln und einem Doppeln mit dem gleichen Ergebnis. Die Iberer sind ohne den 20-maligen Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal am Start. Die vier Sieger aus den vier Vierergruppen erreichen bei dem Mannschaftswettbewerb das Halbfinale.

Das deutsche Team mit Olympiasieger Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Pütz und Yannick Hanfmann steigt am Sonntag gegen Großbritannien ein. Zudem stehen Duelle mit den USA und Kanada an. Die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnen am 17. Januar in Melbourne.

