Auftaktsiege für Brown bei inoffiziellem Tennis-Turnier

Tennisprofi Dustin Brown hat beim Turnier im rheinland-pfälzischen Höhr-Grenzhausen seine ersten beiden Spiele gewonnen.

Der 35-Jährige setzte sich bei dem inoffiziellen Event gegen Constantin Schmitz mit 4:2, 4:2 und gegen Jean-Marc Werner mit 4:3 (7:5), 4:3 (7:4) durch. Brown ist der bekannteste Profi bei der viertägigen Veranstaltung, an der acht deutsche Spieler im Gruppenformat teilnehmen. Gespielt wird über zwei Gewinnsätze bis vier.

Die Veranstalter wollen den Profis damit die Möglichkeit geben, unter Wettbewerbsbedingungen wieder Tennis zu spielen. Die weltweite Tour ist wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit bis zum 13. Juli unterbrochen. Eine Verlängerung der Pause gilt als sehr wahrscheinlich.

Ab Anfang Juni plant dann auch der Deutsche Tennis Bund eine ähnliche Turnierserie, an der dann 32 Herren und 24 Damen teilnehmen sollen. Details dazu will der DTB in Kürze bekanntgeben. Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff hat seine Teilnahme bereits zugesagt.

