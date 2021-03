Auftaktfeier zum Olympia-Fackellauf ohne Zuschauer

Haben die Grünen in der Coronakrise besser abgeliefert als ihr Koalitionspartner CDU? War Susanne Eisenmann als Kandidatin zu schwach, um sich gegen den im Volk beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann durchzusetzen? Oder ist die Maskenaffäre schuld am desaströsen Landtagswahlergebnis der CDU? Die „Schwäbische Zeitung“ hat Politikwissenschaftler Joachim Behnke von der Zeppelin-Universität am Wahlabend um eine erste Einschätzung zu diesen und weiteren Fragen gebeten.