Auftakt für Nagelsmann bei RB Leipzig

Wenn alles im Sinne der Verantwortlichen verläuft, beginnt bei RB Leipzig heute eine neue Ära. Um 10.30 Uhr wird Julian Nagelsmann das erste Training des Champions-League-Teilnehmers leiten.

Zuschauer erlaubt und erwünscht. Vorher wird der 31-Jährige noch eine Pressekonferenz geben, mit auf dem Podium der neue RB-Sportdirektor Markus Krösche sowie Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Das neue sportliche Führungsduo Nagelsmann/Krösche tritt keine leichte Nachfolge beim Fußball-Bundesligisten aus Sachsen an, selbst wenn sie zu zweit erledigen, was Ralf Rangnick in der vergangenen Spielzeit allein machte. Der 61-Jährige wechselte zu Red Bull, er ist nun der weltweite Fußballchef des Unternehmens, dem RB Leipzig gehört.

Zumindest auf die Übernahme des Trainerpostens durch den ehemaligen Hoffenheimer Coach Nagelsmann konnten sich alle lange vorbereiten: Sein Wechsel hatte bereits im vergangenen Jahr festgestanden.

Nach dem rasanten Aufstieg des Vereins in nur wenigen Jahren nach der Gründung im Mai 2009 und den Plätzen zwei, sechs und drei in den bisherigen drei Bundesliga-Spielzeiten, wird Nagelsmann mit RB auch versuchen, Branchenführer FC Bayern und Vizemeister Borussia Dortmund unter Druck zu setzen. Ein Saisonziel wurde noch nicht genannt, wohl aber von Nagelsmann das perspektivische Ziel, mit den Leipzigern in den vier Jahren, die sein Vertrag gültig ist, einen Titel zu holen.

Bis zum Pflichtspielauftakt mit dem Pokalmatch beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat RB vier Testspiele. Zum Ligaauftakt muss Nagelsmann mit seinem neuen Team beim Bundesliga-Debütanten 1. FC Union Berlin ran.

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage