Aufsteiger-Gipfel in Köpenick - Cottbus beim MSV

Gipfeltreffen in Köpenick: Nach ihrem fulminanten Einstand in der 2. Fußball-Bundesliga bitten die Aufsteiger 1. FC Union Berlin und Fortuna Düsseldorf zum ersten Spitzenspiel der neuen Saison.

„Die Hütte soll beben. Wir wollen ein Fußball-Fest haben“, setzt Unions Sportdirektor Christian Beeck für die Partie der Neulinge auf ein ausverkauftes Haus im renovierten Stadion an der Alten Försterei. Doch nicht nur unter den Aufsteigern geht es am 2. Spieltag schon richtig rund: Mit dem Auftritt von Bundesliga-Absteiger Energie Cottbus beim MSV Duisburg treffen zwei Aufstiegsanwärter im direkten Duell aufeinander.

Nach dem Abstieg feierte Cottbus einen gelungenen Start in das Unternehmen Wiederaufstieg, unter der Woche herrschte dennoch Katerstimmung. Nach dreijähriger Amtszeit trat Manager Steffen Heidrich zurück - und zog die Konsequenzen aus dem Konflikt mit Neu-Coach Claus-Dieter Wollitz. „Ja, es gab unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themen“, erklärte Präsident Ulrich Lepsch. Ohne Theaterdonner, dafür mit einem Auswärtssieg startete Duisburg in die Saison - und Coach Peter Neururer will zurück in die Bundesliga. „Wir gehören zum Favoritenkreis. Der Aufstieg ist ein Traum, auch für mich“, sagte er im „kicker“-Interview.

Nach dem 3:0-Start gegen den SC Paderborn findet sich Düsseldorf gemeinsam mit Union Berlin ganz oben in der Tabelle wieder, doch bei den Rheinländern ist Realismus oberstes Gebot. „Das Ziel bleibt der vorzeitige Klassenerhalt. Das mit Berlin und uns ist doch nur eine Momentaufnahme“, sagte Fortuna-Neuzugang Christian Weber. Normalität hat auch Bundesliga-Absteiger Karlsruher SC im Blick, der nach dem mageren Auftakt-Heimremis nun bei Neuling Paderborn in die Erfolgsspur finden will. „Das ist ein sehr wichtiges und richtungsweisendes Spiel“, mahnt KSC-Coach Edmund Becker.

Besser machte es zum Auftakt Mitabsteiger Arminia Bielefeld mit dem Heimsieg gegen Hansa Rostock. „Seit dem ersten Tag ist das Ziel Platz eins“, gab Trainer Thomas Gerstner nach dem guten Auftakt als Ziel aus - und will auch am Sonntag bei TuS Koblenz auf Kurs bleiben. Rostock, das nach der Zitterpartie der vergangenen Saison nun wieder im Kampf um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden möchte, will gegen 1860 München die ersten drei Punkte der Saison einfahren.

In zwei Partien sind die Verlierer des Auftaktspieltages unter sich: Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am Freitag den FSV Frankfurt, am Sonntag will Aufstiegsanwärter FC Augsburg gegen Rot-Weiß Oberhausen die ersten Zähler holen. Zudem treffen Rot Weiss Ahlen und der 1. FC Kaiserslautern sowie am Montag Alemannia Aachen und der FC St. Pauli aufeinander.