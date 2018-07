Auf- und Abstieg im Profi-Eishockey wird wieder eingeführt

Diese Meldung hat am späten Freitagvormittag eine wahre Welle der Begeisterung ausgelöst: Im deutschen Profi-Eishockey soll es zur Wiedereinführung des sportlichen Auf- beziehungsweise Abstiegs zwischen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und der DEL2 kommen. Einen entsprechenden Beschluss hätten die Gesellschafter der beiden Ligen gefasst, hieß es in einer Mitteilung. Demnach würde in der Saison 2020/21 erstmals nach 2005/06 wieder ein Auf- beziehungsweise Absteiger zwischen der DEL und der DEL2 ermittelt. Eine entsprechende Vereinbarung werde nun zeitnah unterschrieben.

„Wir freuen uns, dass es nach dieser langen Zeit wieder zu einer Verzahnung zwischen den beiden Ligen kommt und erhoffen uns davon natürlich einen wichtigen Impuls für unseren Sport“, erklärte Jürgen Arnold (Ingolstadt), Aufsichtsratsvorsitzender der DEL. „Wir sind froh am Ende von nicht einfachen, aber stets konstruktiven Verhandlungen ein gemeinsames Ergebnis präsentieren zu können. Gewinner dieser Vereinbarung ist der Eishockeysport in Deutschland, denn wie in allen anderen Sportarten wird Auf- und Abstieg auch in unserem Sport für zusätzliche Spannung sorgen. Den Clubs der DEL2 bietet sich damit zugleich nicht nur eine wichtige sportliche, sondern auch wirtschaftliche Perspektive“, wird Peter Merten, Aufsichtsratsvorsitzender der ESBG/DEL2, in der Mitteilung zitiert.

„Willkommen uns, Du Tag der Freude!“

Darauf haben besonders die DEL2-Vereine und ihrer Fans sehnsüchtig gewartet. „Willkommen uns, Du Tag der Freude!“, titelten die Ravensburg Towerstars. „Wunder werden wahr“, lautete ein Kommentar aus dem Towerstars-Fanlager. „Ein wunderschöner Tag für das Deutsche Eishockey“, kommentierte etwa der ESV Kaufbeuren die frohe Kunde. „Die Zeiten der goldenen Ananas sind bald vorbei“, war von den Heilbronner Falken zu lesen. Die DEL2 selbst schrieb auf ihrer Facebook-Seite: „Es ist vollbracht! Heute ist ein großer Tag für den Eishockeysport.“ Sollte die Ankündigung von Freitag tatsächlich in der Saison 2020/21 umgesetzt werden, sind diese Reaktionen nicht untertrieben. Jahrelang hatten sich die Zweitligaclubs dafür stark gemacht, wieder einen sportlichen Anreiz durch einen möglichen Aufstieg, der nicht nur mit Geld zu tun hat, zu bekommen.

In der zurückliegenden Saison 2017/18 war der zweite Antrag von sechs DEL2-Clubs bei der DEL noch abgelehnt worden, weil die Bietigheim Steelers im Januar einen Teil der Bürgschaft nicht leisten konnten. Der Frust war danach ligaweit groß gewesen, auch bei den ambitionierten Towerstars aus Ravensburg. Ende März nahmen sechs DEL2-Clubs einen dritten Anlauf – die Steelers, die Löwen Frankfurt, die Kassel Huskies, die Dresdner Eislöwen, die Heilbronner Falken und der inzwischen insolvente SC Riessersee (der künftig nur noch in der Oberliga Süd spielen wird). Trotz der Riesserseer Misere stimmen die Rahmenbedingungen allerdings ganz offenbar.