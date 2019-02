Auf Platz drei liegend: Ravensburg Towerstars entlassen Cheftrainer

Trotz einer bislang guten Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 haben sich die Ravensburg Towerstars von Trainer Jiri Ehrenberger getrennt. Das gab der Tabellendritte der DEL2 am späten Samstagabend bekannt. Tags zuvor hatten die Towerstars ihr Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau trotz einer 5:3-Führung mit 5:6 nach Verlängerung verloren.

Und diese Partie war dann wohl auch ein Mitgrund für die plötzliche und vollkommen unerwartete Trennung. „ Nachdem wir bis zur Länderspielpause begeisternde Spiele gesehen haben, hat sich leider danach eine negative Entwicklung eingestellt, die sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Somit sehen wir das Erreichen unserer Saisonziele in Gefahr“, wurde Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan in einer Pressemitteilung zitiert. Allerdings: Das Saisonziel lautete, die Play-offs zu erreichen, am besten mit Heimrecht. Und da sind die Towerstars trotz des jüngsten kleinen Tiefs immer noch voll im Rennen.

Schwankende Leistungen

Seit Januar haben die Towerstars nur noch vier ihrer zehn Spiele gewonnen. Neben dem starken Auftritt beim 6:1-Heimsieg gegen den ESV Kaufbeuren gab es auch schwache Auftritte wie vor allem beim 1:8 bei den Löwen Frankfurt. Gegen die Lausitzer Füchse (3:4), die Dresdner Eislöwen (2:3) und eben Crimmitschau gab es zuletzt vermeidbare Niederlagen. „Nach langen und intensiven Gesprächen kam die Clubführung zum Entschluss, aufgrund der sportlichen Entwicklung der letzten Wochen die Zusammenarbeit zu beenden“, heißt es in der Pressemittteilung.

Nach zwei schwierigen Spielzeiten und mit klar verpassten Zielen – zweimal gab es das frühe Aus in den Pre-Play-offs – hatten sich die Towerstars für diese Saison viel vorgenommen. Die neu formierte Mannschaft wurde in der ersten Saisonhälfte den Erwartungen mit attraktivem Eishockey auch gerecht. An 32 der bislang 42 Spieltagen stand Ravensburg, teilweise mit deutlichem Vorsprung, an der Tabellenspitze.

Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen, da wir Jiri Ehrenberger auch als Person sehr schätzen. Sie wurde im Konsens mit dem Gesellschafterbeirat und der Clubführung beschlossen. Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan

Inzwischen ist es oben an der Tabelle sehr eng geworden – von hinten rückt auch der EC Bad Nauheim immer näher. „Nach langen Beratungen kamen wir am Samstag zum Entschluss, die Lösung in einem Trainerwechsel zu suchen“, sagt daher Schan. „Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen, da wir Jiri Ehrenberger auch als Person sehr schätzen. Sie wurde im Konsens mit dem Gesellschafterbeirat und der Clubführung beschlossen.“

Interimsweise vier Verantwortliche

Seit zwei Jahren war Ehrenberger für die Towerstars verantwortlich. Zunächst wurde der erfahrene Wahl-Deggendorfer von Co-Trainer Christopher Oravec unterstützt, seit dieser Saison hatte Ehrenberger das alleinige Sagen an der Bande der Oberschwaben. Bei den anstehenden Auswärtsspielen in Bayreuth (Sonntag, 18.30 Uhr) und Freiburg (Dienstag, 19.30 Uhr, beide Sprade TV) wird interimsweise der hauptamtliche Nachwuchstrainer des EV Ravensburg, Marc Vorderbrüggen, das Team betreuen.

Ihm zur Seite stehen Raphael Kapzan, der vor der laufenden Saison seine Karriere als Spieler beendet hatte und ins Management der Towerstars gewechselt war, sowie Bernhard Leiprecht und Christoph Jäger. Diese beiden sind langjährige Trainer des EV Ravensburg und besitzen die A-Lizenz. Derweil werden Schan und die Gesellschafter nach einem neuen Cheftrainer suchen.

Mehr entdecken: Towerstars lassen Sieg fahrlässig liegen