Auf den VfB Stuttgart und Trainer Markus Weinzierl wartet ein Schicksalsspiel

Es wird langsam wirklich brenzlig für den VfB Stuttgart – und auch dessen Trainer Markus Weinzierl. Zwar hat der 44-Jährige die Treuebekenntnisse seines Sportvorstandes Thomas Hitzlsperger vernommen („Wir haben alle seine Worte gehört. Warum sollte ich diese hinterfragen und ihm nicht vertrauen? Ich vertraue ihm.“), jedoch könnte es bei einem ungünstigen Ergebnis im schwäbischen Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg sehr schnell sehr eng für den Coach des Tabellen-16. werden.

Allein aus Gründen der Historie. Denn die Fuggerstädter sind echte VfB-Trainer-Stürzer. In den vergangenen sechs Jahren wurde bereits drei Übungsleitern eine Niederlage bei den Augsburgern zum Verhängnis: Bruno Labbadia (2013) und Alexander Zorniger (2015) mussten gehen, Armin Veh (2014) warf freiwillig das Handtuch. Und auch andere Clubs zogen nach Niederlagen gegen Augsburg die Reißlinie. Die Erklärung von Manager Stefan Reuter damals: „Offensichtlich heißt es in den Führungskreisen der Clubs immer: Also, wenn wir gegen Augsburg verlieren, dann müssen wir den Trainer entlassen.“ Der FCA-Trainer, der damals seinen Kollegen zum Rauswurf verhalf? Markus Weinzierl. Nun könnte sich die Geschichte umkehren.

Doch nicht nur für Weinzierl, auch für die Bad Cannstatter könnte das Duell zum Schicksalsspiel werden. Der VfB muss, und darüber gibt es auch für Weinzierl keine zwei Meinungen, „gewinnen, wenn wir direkt in der Liga bleiben wollen“. Bei einer Niederlage hätten die Stuttgarter zehn Punkte Rückstand auf die Augsburger – bei noch vier Spielen. Schalke – Tabellen-15. – ist bereits sechs Punkte enteilt, könnte dann ebenfalls Boden gut machen. Doch sieht Weinzierl seinen zweiten Ex-Club eher als Konkurrenten. „Es war immer klar, dass wir eher auf die Schalker schauen sollten.“

Die Augsburger sind da in einer weitaus bequemeren Situation. Deren Martin Schmidt aber warnt jedoch vor seiner Heimpremiere: „Wir sind noch nicht durch. Wir sehen die Ziellinie noch nicht.“ Der Vorsprung auf den Relegationsplatz betrage ja nur sieben Punkte, deshalb gelte es, die „Bonuspunkte“ aus Frankfurt zu „vergolden“. Bliebe es bei diesen drei Zählern, „ist das zu wenig“. Allein die Rollenverteilung hat sich nach Schmidts perfekter Premiere als FCA-Trainer verschoben. Manch einer werde jetzt vielleicht denken, dass Stuttgart „nicht mehr so schlimm“ werde. Genau das Gegenteil sei der Fall.

„Jetzt kommt Stuttgart, die müssen punkten, die müssen siegen, wir sind plötzlich in der Rolle, dass es heißt: Formsache. Aber genau das ist es nicht. Es wird ein unheimlich schweres Spiel.“ Das sicher hässlich wird. Denn Abstiegskampf sei nichts für Schöngeister: „Wer das erwartet, wird enttäuscht. Das wird ein knallharter Abstiegsfight, wir werden nicht den Ball nehmen und schön spielen und die an die Wand spielen.“ Den Zuschauern in der ausverkauften Augsburger Arena mag es allerdings egal sein, auf welchem spielerischen Niveau sich das schwäbische Derby bewegt: Hauptsache, ihre Mannschaft gewinnt.

Und so stellt Stuttgarts Gonzalo Castro klar: „Alle Alarmglocken sind bei uns und auch beim Trainer an.“

Nach der Augsburger Trainer-Rauswurf-Statistik wahrscheinlich umso mehr.