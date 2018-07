Audi-Pilot Tomczyk holt DTM-Pole am Nürburgring

Audi-Pilot Martin Tomczyk startet von der Pole Position in den sechsten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) auf dem Nürburgring.

Im Qualifikationstraining fuhr der 27 Jahre alte Rosenheimer in 1:23,489 Minuten die schnellste Runde und verwies den Kanadier Bruno Spengler im Mercedes auf Rang zwei. „Ich freue mich wahnsinnig. Ich liebe den Nürburgring, die Strecke liegt mir einfach“, sagte Tomczyk nach seiner siebten Karriere-Pole. Die zweite Startreihe hinter Spengler ist mit dem Schweden Mattias Ekström und Vorjahres- Champion Timo Scheider aus Altach dann wieder fest in Audi-Hand. Gesamt-Spitzenreiter Gary Paffett aus Großbritannien startet in seiner Mercedes-C-Klasse nur von Rang 16.

Dank des schwachen Startplatzes von Tabellenführer Paffett bietet sich für Audi eine gute Chance, wichtigen Boden im spannenden Titelkampf gutzumachen. „Das kann schon meisterschaftsentscheidend sein“, sagte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug. Der mit 28 Zählern punktgleich mit Paffett zweitplatzierte Ekström hat nun die besten Chancen, die Führung an sich zu reißen, aber auch Scheider (27 Punkte) wird seine Chance suchen. In Schlagdistanz liegt aber auch noch der vor den beiden startende Spengler (23). Der auf Rang neun liegende Tomczyk (11) kann hingegen allenfalls Rückstand wettmachen. „Wir sind jetzt in einer guten Ausgangsposition für das Rennen, viele Punkte mitzunehmen“, sagte Audi-Motorsportchef Wolfgang Ullrich.

Spitzenreiter Paffett musste seine Ambitionen auf eine gute Startposition wegen Fehlzündungen seines Motors nach nicht einmal einer Runde auf dem 3,629 Kilometer langen sogenannten Sprintkurs auf der Eifel-Strecke ad acta legen. „Danach war keine richtig schnelle Runde mehr möglich“, sagte der Gesamtsieger von 2005, der als 16. bereits im ersten der vier Trainingsabschnitte hängen blieb.

Das gleiche Schicksal ereilte auch seinen nur einen Rang besser platzierten Mercedes-Kollegen Ralf Schumacher, der die Verantwortung dafür allerdings auf seine eigene Kappe nahm. „Ich konnte aus dem zweiten Satz Reifen nicht das Optimum herausholen. Das war mein Fehler“, sagte der 34-Jährige und sprach sich selbst Hoffnung zu. „Aber das Auto liegt gut, von daher bin ich recht zuversichtlich für morgen.“