Auch Renault will Urteil im Racing-Point-Streit anfechten

Von Aalener Nachrichten

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Mittwoch in einer Fahrschule in Leinzell zwei Fahrschulautos gestohlen und damit eine Spritztour unternommen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Zwischen Lauterburg und Essingen kamen beide Fahrzeuge, ein Mercedes-Benz und ein VW Tiguan, nach links von der Straße ab. Der Tiguan prallte frontal gegen einen Baum und der Mercedes landete in einer Böschung. Die Insassen flüchteten zu Fuß, wobei sie noch ihre Habseligkeiten und Mobiltelefone einsammelten.