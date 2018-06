Auch Reals Ronaldo trifft - Atlético im Achtelfinale

Cristiano Ronaldo hat im Duell mit Lionel Messi um den Tor-Rekord in der Champions League nur einmal getroffen.

Einen Tag nach dem Dreier-Pack des Argentiniers beim 4:0-Sieg des FC Barcelona gegen APOEL Nikosia erzielte der Portugiese beim 1:0-Erfolg von Real Madrid gegen den FC Basel wenigstens das Tor des Tages. Ronaldo hat nun 71 Treffer in der Königsklasse auf seinem Konto und ist mit der Real-Ikone Raúl gleichgezogen. Messi führt die Torjägerliste nach seiner neuerlichen Fußball-Gala mit 74 Treffern an.

Der schon als Sieger der Gruppe C feststehende Titelverteidiger Real Madrid gewann in der Schweiz auch sein fünftes Vorrundenspiel. Im Kampf um den zweiten Platz hat Basel (6 Punkte) allerdings weiter gute Chancen. Den Schweizern reicht beim FC Liverpool (4) am letzten Spieltag Unentschieden. Die „Reds“ kamen in Sofia bei Ludogorez Rasgrad (ebenfalls 4 Punkte) nur zu einem 2:2-Erfolg Lambert (8.) und Henderson (37.) erzielten die Tore für die Engländer. Dani Abalo hatte die Bulgaren nach einem groben Schnitzer in der Liverpool-Abwehr bereits in der 3. Minute in Führung gebracht. Terziew sorgte für den Last-Minute-Ausgleich.

Neben Bayer Leverkusen und Dortmund-Bezwinger FC Arsenal erreichte am Mittwoch lediglich Atlético Madrid das Achtelfinale. Zuvor standen bereits der deutsche Rekordmeister Bayern München, Borussia Dortmund, Paris St. Germain, der FC Barcelona, FC Chelsea, FC Porto und Schachtjor Donezk als Teilnehmer im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale fest.

Mit einem Dreier-Pack war der ehemalige Bayern-Stürmer Mario Mandžukić (38./62./65.) maßgeblich am 4:0-Erfolg von Vorjahresfinalist Atlético Madrid im von Schiedsrichter Wolfgang Stark geleiteten Spitzenspiel der Gruppe A gegen Olympiakos Piräus beteiligt. Raul Garcia (9.) hatte ebenfalls für den Führungstreffer. Atlético schaffte wie Real ebenfalls den fünften Sieg.

Ein enorm wichtiger 2:0-Erfolg in dieser Gruppe gelang Juventus Turin durch Tore von Llorente (49.) und Tévez (88.) bei Malmö FF. Allerdings sind die Italiener trotz ihrer neun Punkte noch nicht durch, denn die Griechen haben nur drei Zähler weniger, aber den direkten Vergleich beretis gewonnen.

In der Dortmund-Gruppe brachte der 2:0-Erfolg des RSC Anderlecht gegen Galatasaray Istanbul den Belgiern wenigstens die Qualifikation für die Europa League. In der Leverkusen-Gruppe kämpfen St. Petersburg und Monaco im direkten Duell um den Einzug ins Achtelfinale.