Auch ohne Spiel läuft es bei den Towerstars

Beim einzigen Spiel des Wochenendes haben die Ravensburg Towerstars einen überzeugenden 7:4-Auswärtssieg bei den Löwen Frankfurt geschafft. Am Sonntag hatten die Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 zwar spielfrei, dennoch durften sich der Tabellenzweite auch da irgendwie als Sieger des Spieltags fühlen.

Denn in den DEL2-Hallen gab es einige so nicht zu erwartende Ergebnisse. Der Tabellenführer Lausitzer Füchse, am Freitagabend der nächste Gegner der Ravensburger, verlor trotz 5:2-Führung noch mit 6:7 nach Verlängerung bei den Heilbronner Falken. Der Tabellendritte Frankfurt krönte sein schlechtes Wochenende und verlor auch noch mit 2:6 beim Tabellenzehnten Tölzer Löwen. Auch der Tabellenvierte ESV Kaufbeuren (1:2 bei den Dresdner Eislöwen) und der Sechste Kassel Huskies (1:3 bei den Bayreuth Tigers) fuhren ohne Punkte nach Hause.

So liegen die Towerstars bei zwei Spielen weniger nur einen Punkt hinter Weißwasser, zwei Punkte vor Frankfurt und drei vor Kaufbeuren. „Wir sind gut im Rennen“, meinte Trainer Jiri Ehrenberger. Die Saison sei aber noch lange. „Für mich geht die Startphase einer Saison bis zur Länderspielpause.“ Wegen des Deutschland-Cups vom 8. bis 11. November in Krefeld pausiert die DEL2.

Ehrenberger bleibt zwar betont nüchtern, doch die Towerstars machen ihren Fans bislang mächtig Spaß. Das 7:4 in Frankfurt war ein weiterer Fingerzeig, zu was die Ravensburger in dieser Saison fähig sind. „Wir haben nicht viele richtig gute Chancen zugelassen“, meinte Löwen-Trainer Matti Tillikainen. „Aber Ravensburg war sehr effizient. Gegen solch ein Topteam müssen wir cleverer sein.“ Seine Mannschaft habe im zweiten Drittel zwar das bisher beste Spiel der Saison gezeigt. „Aber wir haben kein Tor erzielt.“

Ganz anders die Towerstars. „Die wichtigste Phase war, als wir den Ausgleich zum 3:3 nicht zugelassen haben“, sagte Ehrenberger über das zweite Drittel. Mit starker Verteidigung, einem guten Goalie Jonas Langmann und auch ein bisschen Glück kam Ravensburg aus der Frankfurter Umklammerung heraus. Dann schossen Mathieu Pompei in Überzahl und Robbie Czarnik in Unterzahl die Towerstars zum vorentscheidenden 5:2. „Wir können ziemlich zufrieden sein“, sagte Ehrenberger. Dabei musste dann sogar der sonst so kühle 63-Jährige lachen.