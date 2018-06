Außenseiter-Sieg beim 138. Kentucky Derby

Louisville (dpa) - Jockey Mario Gutierrez hat mit dem Hengst I'll Have Another überraschend das 138. Kentucky Derby für sich entschieden.

Der Mexikaner setzte sich beim bedeutendsten Galopprennen der USA auf der traditionellen Bahn von Churchhill Downs in Louisville/Kentucky mit dem 15:1-Außenseiter in 2:01,38 Minuten durch. Vor der Rekordkulisse von 165 307 Zuschauern wurde Favorit Bodemeister unter Jockey Mike Smith mit anderthalb Längen Rückstand Zweiter.

I'll Have Another geht als erster Sieger in die Derby-Geschichte ein, dem es im 20er Feld gelang, von Startrang 19 aus zu gewinnen. Bodemeister hatte bei schwülwarmer Witterung von Beginn an geführt und bog mit rund drei Längen Vorsprung auf die Zielgerade ein. Doch am Ende wurde er von I'll Have Another noch klar distanziert. Der 25-jährige Gutierrez ist der 42. Jockey, der gleich bei seiner Premiere in Churchhill Downs triumphieren konnte.