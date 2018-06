Attacke zum 60.: Hoeneß fordert Blatters Rücktritt

München (dpa) - Von wegen Altersmilde: Bayern-Präsident Uli Hoeneß fordert wegen der Affären beim Fußball-Weltverband den vorzeitigen Rücktritt von FIFA-Präsident Joseph Blatter.

„Die letzten Vorkommnisse sind für mich endgültig der Beleg dafür, dass Blatter nicht noch mal Zeit kriegen darf bis zum Ende seiner Amtszeit“, betonte Hoeneß am 60. Geburtstag im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Der FC Bayern werde die Missstände im Weltverband nun permanent thematisieren, kündigte Hoeneß an. „Wir haben eine Weile Ruhe gegeben, weil wir das Gefühl hatten, es tut sich was. Aber wir werden das Thema jetzt wieder ständig am Köcheln halten.“ Die FIFA äußerte sich nicht dazu.

Der Bayern-Chef bezog sich bei seinem Vorstoß auch auf Berichte des früheren FIFA-Vizepräsidenten Jack Warner, der angegeben hatte, Blatter habe ihm TV-Rechte im Gegenzug für Wahlkampfhilfe zugeschustert. „Es kommt ja jede Woche was Neues! Blatter muss in den nächsten zwölf Monaten ganz klar erklären, wie er diesen Sumpf austrocknen will, und wenn er das nicht schafft, muss man Möglichkeiten schaffen, ihn abzusetzen“, sagte Hoeneß.

„Er kann nicht immer so tun, als wären es die anderen„, ergänzte Hoeneß in der „Bild“. „Er ist verantwortlich dafür, was in seinem Laden passiert.“