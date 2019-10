Attacke gegen Referee: FSV Münster zieht Mannschaft zurück

Von Waltraud Wolf

Christoph Selg und Axel Henle, seit 2015 an der Spitze der Bürgerinitiative zum Erhalt des Krankenhauses in Riedlingen haben am 30. März 2012 nicht mit Trillerpfeifen und Plakaten im Biberacher Landratsamt demonstriert, als die Privatisierung der Kliniken im Landkreis auf der Tagesordnung stand.

Sie nehmen für sich in Anspruch, konstruktiv daran mitgearbeitet zu haben, dass in Riedlingen erhalten bleibt, was versprochen wurde und entwickelt wird, was möglich ist.