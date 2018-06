Madrid (dpa) - Cupverteidiger Atlético Madrid hat sich im Viertelfinale des spanischen Fußball-Pokals einen Vorteil verschafft. Der Hauptstadtclub gewann das Hinspiel gegen Athletic Bilbao mit 1:0 (1:0).

Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Diego Godin in der 41. Minute. Die zweite Partie in Bilbao findet in der kommenden Woche statt.