Athleten küren verunglückte Vogel zur Besten 2018

Die deutschen Spitzensportler haben die schwer verunglückte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel mit dem Preis „Die Beste 2018“ ausgezeichnet. Wie die Deutsche Sporthilfe am Samstagabend mitteilte, setzte sich die Rekordweltmeisterin bei der Abstimmung unter den 4000 geförderten Sportlern gegen zwölf weitere nominierte Athleten durch. Unter ihnen waren in Biathletin Laura Dahlmeier, Kombinierer Eric Frenzel und Bob-Pilot Francesco Friedrich drei Doppel-Olympiasieger der Winterspiele von Pyeongchang sowie die Leichtathletik-Europameister Arthur Abele und Gesa Krause.

Bei einer Gala im Rahmen des Sporthilfe Clubs der Besten in einem Urlaubsclub in Andalusien war Vogel per Video zugeschaltet. Die 27-jährige Erfurterin war am 26. Juni im Training bei einem Zusammenprall so schwer verletzt worden, dass sie vom siebten Brustwirbel abwärts gelähmt ist.

Mitteilung der Deutschen Sporthilfe