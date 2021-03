Athleten Deutschland: IOC muss Klarheit zu Olympia schaffen

Von Schwäbische Zeitung

Auf Brot mit Rauschpotenzial ist der Zoll bei Kontrollen im Zug zwischen Ulm und Stuttgart gestoßen.

Wie der Zoll am Montag mitteilte, stießen Beamte einer Ulmer Kontrolleinheit am Sonntag auf 22 Gramm Marihuana. Kurios dabei: Das Rauschgift war in einem Brotlaib versteckt.

Jutebeutel in der Gepäckablage Bei der Überprüfung von Reisenden schlug Drogenspürhündin Vicky plötzlich an und verwies auf einen Jutebeutel in der Gepäckablage.