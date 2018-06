Astana-Profi Fedossejew unter Dopingverdacht

Der kasachische Radsport-Rennstall Astana sieht sich erneut mit einem Dopingverdacht konfrontiert. Wie der Radsport-Weltverband UCI mitteilte, ist Profi-Fahrer Artur Fedossejew vorübergehend wegen eines positiven Dopingtests gesperrt worden.

Der 20-Jährige ist bereits der fünfte Astana-Fahrer, der in der jüngeren Vergangenheit auf eine unerlaubte Substanz getestet wurde. Fedossejew war am 16. August auf der Tour de l'Ain in Frankreich die Einnahme anaboler Steroide nachgewiesen worden.

Neben Fedossejew waren schon dessen Teamkollegen Victor Okischew und Ilja Dawidenok (beide Steroide) sowie Maxim und Valentin Iglinskiy (beide EPO) mit positiven Tests aufgefallen. Derzeit prüft die UCI, ob dem Profiteam aus ethischen Gründen die WorldTour-Lizenz für 2015 verweigert werden könnte.

Stellungnahme UCI