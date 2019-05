Assistent Tuomie neuer Trainer der Augsburger Panther

Von Julius Böhm

Er soll der erfolgreichste deutsche Künstler aller Zeiten sein – zumindest wenn man die Zahl der Nummer-eins-Hits als Maßstab nimmt. Der Rapper Capital Bra lässt mit zwölf solcher Top-Hits in den deutschen Single-Charts sogar Legenden wie die Beatles und Abba hinter sich.

Am Mittwoch spielt Vladislav Balovatsky, so der bürgerliche Name von Capital Bra, in der Oberschwabenhalle. 4000 zumeist junge Hip-Hop-Fans werden erwartet. Frauenfeindlichkeit und Drogenverherrlichung scheinen auch in Oberschwaben zu funktionieren.