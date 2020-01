Ashleigh Barty und Sofia Kenin in Melbourne im Halbfinale

Das Holzhandelsunternehmen Habisreutinger mit Hauptsitz in Weingarten schließt nach 34 Jahren seine Niederlassung in der Biberacher Aspachstraße 1 zum 29. Februar. In einem Schreiben an die Kunden und gegenüber der SZ nennt die Firma dafür mehrere Gründe.

Schweren Herzens habe man sich dazu entschlossen, den Standort Biberach zu schließen, heißt es in einer E-Mail, die die Firma Habisreutinger am Freitag an ihre Kunden versandte. Darin werden zwei Gründe für diesen Schritt genannt.