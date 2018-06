Asarenka nach Sieg gegen Scharapowa im US-Open-Finale

New York (dpa) - Die Tennis-Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka hat als erste Spielerin das Endspiel der US Open in New York erreicht. Die Australian-Open-Siegerin aus Weißrussland gewann 3:6, 6:2, 6:4 gegen die Russin Maria Scharapowa.

Im Finale am Samstag trifft Asarenka auf Serena Williams aus den USA oder die Italienerin Sara Errani. Asarenka steht nach ihrem Finalsieg gegen Scharapowa in Australien zum zweiten Mal überhaupt im Endspiel bei einem der vier wichtigsten Turniere.

French-Open-Siegerin Scharapowa verpasste dagegen die Revanche für die Finalniederlage von Melbourne - trotz guten Starts. „Am Anfang hat sie mir kaum eine Chance gegeben, ins Spiel zu kommen. Ich hatte Mühe, meinen Rhythmus zu finden“, sagte Asarenka vor ihrem ersten US-Open-Finale. „Aber ich habe versucht, nicht auf den Spielstand zu schauen und habe alles gegeben.“

Unabhängig vom Ausgang des Finals wird Asarenka ihre Spitzenposition in der Weltrangliste behaupten. Scharapowa klettert trotz der Niederlage im neuen Ranking am Montag vom dritten auf den zweiten Platz. Sie verpasste nach den Australian Open und den French Open ihr drittes Major-Finale in diesem Jahr. In Paris hatte sie ihren vierten Grand-Slam-Titel gefeiert, in Melbourne Anfang des Jahres gegen Asarenka eine heftige 3:6, 0:6-Pleite kassiert.

„Ich freue mich auf die Revanche“, hatte Scharapowa angekündigt - musste aber trotz überzeugenden Beginns nach 2:42 Stunden ihrer Kontrahentin gratulieren. Den ersten Satz hatte sie nach 40 starken Minuten mit einem Ass beendet, doch dann kam Asarenka immer besser ins Spiel. Bereits im Viertelfinale hatte sie sich nach einem großen Kampf über drei Sätze erst im Tiebreak gegen die entthronte Titelverteidigerin Samantha Stosur durchgesetzt. Und auch diesmal zeigte Asarenka in den entscheidenden Momenten wieder Nervenstärke.

Asarenka und Scharapowa boten den begeisterten Zuschauern im Arthur Ashe Stadium ein teilweise hochklassiges Match auf Augenhöhe. Den ersten Matchball konnte Scharapowa noch abwehren, doch beim zweiten landete ihr langer Ball im Aus, und Asarenka feierte im zehnten Duell mit Scharapowa den sechsten Sieg.