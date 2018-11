AS Rom und Valencia siegen in der Champions League

Die AS Rom kann fast schon für das Achtelfinale der Champions League planen. Das Team von Trainer Eusebio Di Francesco setzte sich mit 2:1 (1:0) bei ZSKA Moskau durch und hat nun neun Punkte.

Der Vorsprung auf den dritten Platz in Gruppe G beträgt bei noch zwei ausstehenden Partien bereits fünf Zähler. Kostas Manolas in der vierten Minute und Lorenzo Pellegrini (59.) erzielten am Mittwoch die Tore für die Italiener. Arnor Sigurdsson (51.) traf für Moskau.

In Gruppe H landete der FC Valencia 3:1 (2:1) gegen die Young Boys Bern den ersten Sieg und wahrte damit seine Chance auf den Einzug in die nächste Runde. Für die Spanier erzielte Santi Mina einen Doppelpack (14./42.), zudem traf Carlos Soler (56.). Roger Assalé war für die Schweizer erfolgreich (37.).

