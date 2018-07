Arzt Peil: Entscheidung bei Michael

Ein erneuter Versuch von Michael Schumacher im Formel-1-Wagen ist aus medizinischer Sicht nicht ausgeschlossen, „wenn die Behandlungserfolge so weitergehen, dass auch die letzte Sache noch ausheilt“.

Dies sagte Schumachers Arzt, Dr. Johannes Peil in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa. Der Unfall mit dem Motorrad am 11. Februar habe schwere Folgen gehabt. Eine Arterie war verletzt worden, Schumacher hatte sich eine Halswirbelfraktur zugezogen. Diese Verletzung ist ausgeheilt. „Jedoch war eine feine Struktur im Bereich der Schädelbasis geborsten. Hier liegen noch die Probleme der Belastbarkeit“, erklärte Peil, nachdem Schumacher sein geplantes Comeback absagen musste. „Ich hoffe, dass wir nach Wochen eine weitere Verbesserung der Belastbarkeit haben. Die Entscheidung, ob dann ein weiterer Versuch zum Fahren in der Formel 1 unternommen wird, liegt allein bei Michael.“

War die Zeit zu knapp, um Michael Schumacher fit zu bekommen für ein Comeback in der Formel 1?

„Die Zeit war nicht knapp. Wie in den vergangenen Wochen immer wieder kommuniziert und dargestellt, hatte Michael nach seinem Motorradunfall schwierige Monate Februar und März. Schon im April/Mai war es wesentlich besser. Er konnte Stunden schmerzfrei fahren und trainieren. Insoweit war Ende Juli unter Vorbehalt der ständig laufenden Untersuchungen auch eine Belastungserprobung im Formel-1- Fahrzeug möglich.“

War es denn auch sinnvoll?

„Keine Beübung, keine Erkenntnisse in der Therapie ersetzt die Erfahrung beim Training im Formel-1-Auto. Es hätte auch funktionieren können. Interessanterweise macht gerade das, was zur Zeit kommentiert wird - die Halswirbelfraktur - keine Probleme. Die ist ausgeheilt. Jedoch war eine feine Struktur im Bereich der Schädelbasis geborsten. Hier liegen noch die Probleme der Belastbarkeit. Insofern war es sinnvoll, das Training im Formel-1-Auto aufzunehmen. Nur hier konnte die Antwort auf die spezifische Belastbarkeit in der Formel 1 gegeben werden.“

Werden die Folgen des Unfalls in Zukunft weitere Einsätze in einem Formel-1-Wagen nicht zulassen?

„Es waren schwere Unfallfolgen, eine Arterie war verletzt, Brüche heilen in der Regel aus. Mal schneller, mal langsamer, manche mit einem Defizit. Ich hoffe, dass wir nach Wochen eine weitere Verbesserung der Belastbarkeit haben. Die Entscheidung, ob dann ein weiterer Versuch zum Fahren in der Formel 1 unternommen wird, liegt allein bei Michael. Wenn die Behandlungserfolge so weitergehen, dass auch die letzte Sache noch ausheilt, ist aus ärztlicher Sicht nicht auszuschließen, dass er wieder in einem Formel-1-Auto fahren kann.“

Wer hat die Entscheidung letztlich getroffen?

„Auf der einen Seite gibt es hochwertige bildgebende Verfahren, die Defizite unheimlich gut abbilden. Zudem werden entsprechende Funktionstests durchgeführt. Es ging darum zu ermitteln, wie er diese Funktionstests in punkto Schmerz übersteht. Michael werden die Gesamtheit der Messungen und die erhobenen Befunde vorgelegt. Da diese Messungen letztendlich Physik sind, kann Michael diese gut nachvollziehen. Dann werden diese Ergebnisse gemeinsam bewertet und beurteilt und es wird eine Entscheidung gefällt. Die letzte trifft Michael immer selbst.“

Wie hat Michael Schumacher reagiert?

„Man kann sich die gar nicht vorstellen, die letzten Momente vor und nach der Entscheidung. Da saßen Therapeuten dabei, die Koffer waren gepackt und sie haben gehofft, weiter für die Vorbereitung arbeiten zu können. Enttäuschung und Trauer waren riesengroß. Vor allem gegenüber Ferrari, Felipe Massa und den Fans. Man hat Michael selten so traurig erlebt.“

Interview: Jens Marx, dpa