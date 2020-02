Arsenal und Ajax ausgeschieden - Favoriten-Trio weiter

Von

Der seit Anfang Februar aus Gammertingen vermisste 49-jährige Mann ist tot. Das teilt die Polizei mit. Er wurde am Mittwoch zur Mittagszeit im Rahmen polizeilicher Suchmaßnahmen in einem Waldstück zwischen Bingen und Sigmaringen aufgefunden. Zuvor war bereits am 19. Februar 2020 in diesem Bereich der Pkw des Gesuchten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gefunden worden.

Ein Zeuge hatte in den sozialen Netzwerken die Vermisstenfahndung gelesen und sich an das Kennzeichen des gesuchten Fahrzeugs erinnert.