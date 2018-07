Arsenal-Trainer Arsène Wenger auf Stürmer-Suche

London (dpa) - Der englische Fußball-Spitzenclub FC Arsenal ist nach dem längerfristigen Ausfall seines niederländischen Angreifers Robin van Persie auf Stürmer-Suche.

„Wir sind mit Sicherheit auf dem Markt aktiv, aber nur bei Transfers, die zu uns passen“, erklärte „Gunners“-Trainer Arsène Wenger dazu. Als mögliche Kandidaten, die im Januar zu den Londonern wechseln könnten, zählen britische Medien Marouane Chamakh von Girondins Bordeaux und Mario Balotelli von Inter Mailand.

Van Persie, der in der laufenden Saison acht Treffer in elf Partien erzielt hat, musste nach einer schweren Bänderverletzung im Fußgelenk in der vergangenen Woche operiert werden und kehrt möglicherweise erst zum Saisonende zurück. „Arsène Wenger muss neue Spieler kaufen, und teure dazu“, sagte Arsenals russischer Spielmacher Andrej Arschawin dem Boulevardblatt „Mirror“. „Warum? Weil alle talentierten, nicht so teuren schon bei uns sind.“