Arsenal-Profis wollen Wenger mit Titel verabschieden

Von Anthia Schmitt

Nach einem kompletten Umbau innerhalb nur weniger Monate ist das neu gestaltete Restaurant im Seepark Linzgau in Pfullendorf am Montagabend offiziell eröffnet worden. Dieses trägt inzwischen – in Anlehnung an die unter gleicher Leitung stehende Schwester-Location in Friedrichshafen – den Namen „Lukullum“. Vertreter der Stadt und der am Bau beteiligten Firmen überzeugten sich bei der Feier davon, dass nicht nur optisch, sondern auch kulinarisch viel geschehen ist.