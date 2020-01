Arsenal-Profi Mustafi offen für Wechsel

Der frühere deutsche Fußball-Weltmeister und Arsenal-Profi Shkodran Mustafi ist nach Angaben seines Beraters offen für einen Vereinswechsel im Winter.

„Wenn jetzt etwas Gutes kommen sollte, würden wir uns Gedanken darüber machen“, sagte Kujtim Mustafi, der auch der Vater des Innenverteidigers ist, im Interview mit dem Online-Portal „Transfermarkt“. „Wir haben die Karriere von Anfang an so geplant, dass wir keine Angst vor Schritten haben, die auch mal zurückgehen können“, sagte er. „Wir werden nicht auf Teufel komm raus einen Wechsel anstreben. Es muss Sinn machen und für ihn passen. Shkodran ist derjenige, der uns die Richtung aufzeigt und vorgibt.“

Der 27 Jahre alte Mustafi spielt seit 2016 für die Gunners, ist aber mittlerweile umstritten und schon länger kein Stammspieler mehr. Von den Arsenal-Fans und in britischen Medien wurde er mitunter scharf kritisiert. „Ich an seiner Stelle hätte auch mal zurückgeschossen“, sagte Mustafi senior. „Aber das rechne ich ihm sehr hoch an. Er bleibt sehr gelassen und geht gar nicht auf diese Kritiken ein. Das zeichnet den Charakter eines Spielers natürlich auch aus.“

Transfermarkt-Interview