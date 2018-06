Arsenal bangt um CL-Teilnahme: Nur 3:3 gegen Norwich

London (dpa) - Der FC Arsenal muss in der englischen Fußball-Liga um die Qualifikation für die Champions League bangen. Im 900. Pflichtspiel unter Coach Arsène Wenger kamen die Gunners in einer turbulenten Partie nur zu einem 3:3 (1:2) gegen Aufsteiger Norwich City.

Der künftige Club von Lukas Podolski ist nun seit vier Spielen ohne Sieg. Im heimischen Emirates Stadium waren der Israeli Yossi Benayoun (2. Minute) und Liga-Topscorer Robin van Persie mit seinen Saisontoren Nummer 29 und 30 erfolgreich (72./80). Für die von Ex-Dortmund-Profi Paul Lambert trainierten „Kanarienvögel“ trafen Wesley Hoolahan (12.), Grant Holt (27.) und Steve Morison (85.)

Arsenal hat damit als Tabellen-Dritter nach dem 37. Spieltag 67 Punkte auf dem Konto. Der Nord-Londoner Rivale Tottenham Hotspur (bei Aston Villa) und Newcastle United (zu Hause gegen Manchester City) können am Sonntag mit Siegen vorbeiziehen. Beide haben 65 Zähler.

In England qualifizieren sich wie in der Bundesliga drei Clubs direkt für die europäische Fußball-Königsklasse. Der Tabellenvierte muss in die Qualifikation. Sollte jedoch der FC Chelsea das Champions-League-Finale gegen Bayern München am 19. Mai gewinnen und nicht unter den Top Vier der Liga stehen, müsste der Tabellenvierte in der Europa League antreten.