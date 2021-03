Arminia-Trainer fordert: Konzentriert aus Halbzeit kommen

Spezialeinsatzkräfte der Polizei sind am Donnerstagmittag in Weingarten im Einsatz gewesen. Hinzu kamen mehrere Streifenwagen, die Kriminalpolizei und ein Hubschrauber. Den Grund für dieses Großaufgebot teilt die Pressestelle der Polizei am Freitag mit: So war anfangs davon ausgegangen worden, dass sich ein 25 Jahre alter Mann in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befände und damit eine Gefahr für sich und andere Personen sein könnte.

Daher forderte die Weingartener Polizei in Absprache mit dem Ravensburger Lagezentrum das ...