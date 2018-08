Arminia Bielefeld holt ersten Saisonsieg: 2:1 gegen Dresden

Von Schwäbische Zeitung und Martina Wolters

Der Fanfarenzug Meersburg lädt am Samstag, 13. August, ab 18 Uhr wieder zum „Fest mit bester Seesicht und Gratis-Feuerwerk“ auf den Höhenweg zwischen Meersburg und Hagnau. Direkt am Wetterkreuz – gegenüber von Konstanz gelegen – wird dann bei Livemusik der Hagnauer Schorlesprinter gefeiert. Das 40-köpfige Fanfarenzug-Helferteam will die Festgäste wie gewohnt mit kühlen Getränken und leckeren Steaks verwöhnen.

Beliebt bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen, ist das Wetterkreuzfest der Fanfarenzügler längst kein Geheimtipp mehr.