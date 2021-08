ARD sucht Kommentatorinnen für „Sportschau“

Die ARD sucht Kommentatorinnen für die Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga in der „Sportschau“. „Wir bemühen uns weiterhin um Reporterinnen“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der Deutschen Presse-Agentur.

„Aber es gibt nicht so viele, die sich bewerben. Das Interesse ist nach wie vor gering.“ Einzige Frau im Einsatz ist derzeit Stephanie Baczyk.

Andererseits ist die „Sportschau“ bei der Moderation so weiblich wie noch nie. Wenn am Samstag die ersten Highlights der neuen Saison der 1. Liga beim TV-Klassiker der ARD zu sehen sind, beginnt mit Esther Sedlaczek eine neue Ära. Sie ist die zweite Frau im Moderatoren-Team für die „Sportschau“ am Samstag mit Jessy Wellmer und Alexander Bommes. Matthias Opdenhövel hat sein ARD-Engagement beendet und arbeitet unter anderem für Sat.1 bei den Bundesliga-Übertragungen.

