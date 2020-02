Rund 400.000 Touristen kommen jedes Jahr mit Reisebussen an den Titisee im Schwarzwald. Um ihre Notdurft zu verrichten, müssen Besucher seit Frühjahr nicht mehr das nahegelegene Kurhaus von Titisee-Neustadt aufsuchen. Denn am See gibt es seit April eine neue, besonders luxuriöse Variante des Toilettenhäuschens: die Schwarzwald-Erlebnistoilette.

Für einen Euro Benutzungsgebühr - die Hälfte kann als Wertbon in lokalen Geschäften eingelöst werden - erhält der Gast fast alles, was das Pinkler-Herz begehrt.