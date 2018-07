Anreisewelle in Neu Delhi - „Kampf gegen die Zeit“

Neu Delhi (dpa) - Pünktlich zur ersten großen Anreisewelle hat sich die Situation im Athletendorf der Commonwealth Games in Neu Delhi etwas entspannt. Sechs Tage vor der Eröffnung laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, hunderte Sportler trafen in der indischen Hauptstadt ein.

Die Organisatoren arbeiten vor allem im Athletendorf fieberhaft daran, den Rückstand aufholen. Zuletzt hatte es massive Kritik vieler Sportler am Zustand der Unterkünfte gegeben. Bis zur Eröffnungsfeier am Sonntag soll alles perfekt sein für das Mega-Sportereignis mit über 7000 Athleten und Offiziellen.

„Alle Leute, die wir getroffen haben, sagten, dass ihre Beschwerden sich erledigt haben“, sagte Suresh Kalmadi, Chef des Organisationskomitees. Zuvor hatte er das Athletendorf inspiziert und sich mit den Chefs de Mission getroffen. „Nur noch ein paar kleine Probleme sind übrig“, versicherte er. Bisher seien 1500 Sportler in Neu Delhi eingetroffen, weitere 550 wurden am Montag erwartet.

„Wir haben ganz schwierige Bedingungen geerbt, aber jetzt verbessert sich die Situation fast stündlich“, sagte Neu Delhis Chef- Ministerin Sheila Dikshit. Mit einem Golf-Car hatte sie in den vergangenen Tagen persönlich die Arbeiten im Athletendorf überwacht. „Es ist ein Kampf gegen die Zeit, aber ohne Zweifel: Wir schaffen das“, versicherte sie.

Auch Mitglieder der englischen Mannschaft, die zunächst in einem Hotel abgestiegen war, zogen am Montag ins Athletendorf ein. „Die Ausstattung ist gut, und sie lassen sich gerade das Mittagessen schmecken“, meinte Team-Sprecherin Caroline Searle. „In den letzten Tagen ist wirklich viel getan worden. Ich bin relativ zufrieden“, betonte Mike Summers, Delegationsleiter der Falkland Inseln. Sein 15- köpfiges Team wollte an diesem Dienstag ins Dorf einziehen.

Nach harscher Kritik vieler Athleten an den zum Teil unzumutbaren Verhältnissen sahen sich die Organisatoren gezwungen, in den Unterkünften noch einmal zu putzen und nachzubessern. Bis zum Mittwoch - vier Tage vor der Eröffnungsfeier am 3. Oktober - soll in den 34 Wohn-Türmen mit ihren 1168 Appartements alles zur Zufriedenheit der Teilnehmer gerichtet sein.