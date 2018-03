Annyeong* Korea, Teil 10: Schwarmintelligenz, zweckfrei

Wie viel Roboter braucht der Mensch? Die Frage stellt sich nach diversen Beinahe-Kollisionen mit einem intelligenten (?) Staubsauger durchaus. Der kugelrunde Kumpel tut seinen Dienst im Flur des Pressezentrums, bürstet lautlos vor sich hin, klaglos auch. Ein nettes Mitbringsel für die Liebste daheim, denkt man noch (doch leider zu schwer fürs Handgepäck) – um dann beherzt zur Seite zu hechten. Vorsatz danach: Man sollte seine Schuhe mal wieder putzen, ehe das Maschinchen auch morgen und übermorgen und überübermorgen auf dumme Gedanken kommt.

Auf schlaue Gedanken kommen regelmäßig die klugen Köpfe, die solche Helferlein ersinnen. Südkorea ist fit in dieser Disziplin, investiert wie kaum ein zweites Land in die Forschung zur Interaktion Mensch/Maschine, in Automatisierungsprozesse. 2016 setzten koreanische Hersteller 41 000 Roboter weltweit ab, der Anteil von Robotern an industrieller Produktion ist höher als in jedem anderen Land. Da ist Olympia Bühne, Innovationsmesse.

Und so ein Staubsauger ist schon beinahe langweilig. Kellnernde, gekühlte Getränke umherfahrende Kollegen hat er, Artgenossen, die fröhlich das Wettkampfprogramm des Tages vorplappern. Beim Fackellauf nach Pyeongchang war nicht IOC-Boss Thomas Bach der umjubelte Star, sondern Feuerträger DRC-Hubo, ein humanoider Roboter. Und Slalomspezialist Kim Dong-woo, einer der Besten des Landes, sah beim „Ski Robot Challenge“ plötzlich Konkurrenz heranwachsen – Sieger Taekwon V absolvierte die 80-Meter-Piste am schnellsten. War allerdings auch aerodynamisch im Vorteil, das Kerlchen; ist nämlich nur 75 Zentimeter groß.

Noch knuffiger sind die Fische, die im Pressezentrumsaquarium ihre Bahnen ziehen. Koi? Wolfsbarsch? Robot-Fish! 53 Zentimeter lang, 2,5 Kilogramm Lebend(?)gewicht, Strom fressend und stubenrein, algorithmengeleitet, Hindernisse umschwimmend. Sich selbst genügend. Zu welchem Zweck? Gerne hätte man’s erfahren, dem künstlichen Völkchen ein bisschen länger zugesehen bei seinem fidelen Tun. Ging nicht: Staubsaugeralarm!

*Annyeong (gesprochen ahn-joh) ist im Koreanischen die zwangloseste Form - meist unter Freunden -, um "Hi" oder "Hey" zu sagen.