Anna-Maria Wagner gewinnt EM-Gold

Deutschlands Judoka sind der erste Europameister in der neu eigeführten Mixedklasse. Im russischen Jekatarinburg gewannen die deutschen Kämpfer die Goldmedaille. Mit dabei war auch die deutsche Meisterin Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg.

21 Mixedteams starteten bei der ersten Team-Europameisterschaft. Gekämpft wurde bei den Frauen in den Klassen bis 57 Kilogramm, bis 70 Kilogramm und über 70 Kilogramm. Die Männer starteten in den Klassen bis 73 Kilogramm, bis 90 Kilogramm und über 90 Kilogramm. 2020 gehört dieser Mannschaftswettbewerb in Tokio erstmals zum olympischen Programm. Der deutsche Judo-Bund (DJB)schickte unter anderem die Vize-Europameisterin Theresa Stoll vom TSV Großhadern/München und die EM-Bronzemedaillengewinnerin Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg nach Russland.

Die Mannschaft der Bundestrainer Claudiu Pusa und Richard Trautmann setzte sich zunächst mit 4:0 gegen Slowenien durch. Das Viertelfinale endete mit einem 4:1-Erfolg gegen die Türkei. Amelie Stoll, Szaundra Dietrich, Marc Odenthal und Anna-Maria Wagner holten die Punkte. Eine Sensation gelang der deutschen Mannschaft im Halbfinale gegen den haushohen Favoriten Russland. Gegen den Gastgeber setzte sich Deutschland überraschend deutlich mit 4:1 durch. Theresa Stoll, Anthony Zingg, Eduard Trippel und Carolin Weiß erzielten die Punkte gegen die an Nummer zwei gesetzten Russen. Die Niederlande schlug im zweiten Halbfinale ebenfalls überraschend die an Nummer eins gesetzten Franzosen.

Das Finale lautete als Deutschland gegen Niederlande – der DJB triumphierte mit 4:2. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Begegnung. Zunächst brachten Theresa Stoll gegen Demy Karthaus (bis 57 kg) und Igor Wandtke gegen Kenneth Henneveld (bis 73 kg) das DJB-Team mit 2:0 in Führung. Szaundra Dietrich (bis 70 kg) ging gegen Hilde Jager mit Uchi-mata in Führung, musste sich aber nach drei Shido-Bestrafungen noch geschlagen geben. Marc Odenthal (bis 90 kg) besiegte dann aber Bas van Empelen mit zwei Wazaari-Wertungen und erhöhte auf 3:1.

Anna-Maria Wagner (über 73 kg) unterlag kurz vor Ende der Kampfzeit gegen Natascha Ausma. Sven Heinle sorgte mit seinem Sieg durch Wazaari-Wertung gegen Jur Spijkers für die Entscheidung.