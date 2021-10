Anklage gegen 18 ehemalige NBA-Profis wegen Betrugs

Mehr als einem Dutzend ehemaliger Basketballprofis der US-Liga NBA wird Versicherungsbetrug in Millionenhöhe vorgeworfen.

Unter den insgesamt 19 Beschuldigten sind den Gerichtsdokumenten zufolge 18 ehemalige Basketballprofis, darunter Jamario Moon, Terrence Williams, Glen Davis und Sebastian Telfair.

Sie hintergingen demnach ihre Krankenversicherungen systematisch, „indem sie falsche und betrügerische Ansprüche auf Erstattung von Kosten für medizinische und zahnärztliche Leistungen, die nicht tatsächlich erbracht wurden, eingereicht und geltend gemacht haben“. Drahtzieher soll Williams gewesen sein.

Insgesamt hätten die Sportler sich von 2017 bis 2020 so 3,9 Millionen Dollar erschleichen wollen, von denen 2,5 Millionen (etwa 2,2 Millionen Euro) tatsächlich ausgezahlt worden seien. Teilweise seien Abrechnungen beispielsweise für teure Zahnbehandlungen eingereicht worden, obwohl die Spieler sich zu dem Zeitpunkt nachweislich in einem anderen Land aufhielten. Oft reichten mehrere Spieler Nachweise für die selbe Art von Behandlungen an den selben Zähnen ein.

16 Beschuldigte seien landesweit festgenommen worden und würden den jeweils zuständigen Richtern vorgeführt, sagte die New Yorker Staatsanwältin Audrey Strauss bei einer Pressekonferenz. Die Untersuchung dauere an.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-517901/5