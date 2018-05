Angreifer Belfodil verlässt Werder Bremen

Von Schwäbische Zeitung

Zum Gedenken an Friedrich Herzog von Württemberg findet in der Schlosskirche Friedrichshafen am Freitag, 18. Mai, um 15 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt, "damit auch Nachbarn und Weggefährten aus Friedrichshafen Gelegenheit haben, eine Messe zu besuchen", teilt die Hofkammer des Hauses Württemberg mit.

Ein Kondolenzbuch wird im Gottesdienst ausgelegt, heißt es weier. Außerhalb des Gottesdienstes liegt das Kondolenzbuch auch in der Hofkammer aus - bis nach der Trauerfeier.