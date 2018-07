Andreas Toba turnt auf Platz zwei in Linz

Linz (dpa) - Andreas Toba hat mit seinem zweiten Mehrkampf-Rang bei den Austrian Open der Turner in Linz seine Chancen auf eine WM-Nominierung verbessert. Der Hannoveraner musste mit 83,10 Punkten nur dem Ungarn Vid Hidvegy (83,70) knapp den Vortritt lassen.

Andreas Bretschneider aus Chemnitz kam mit 82,40 Punkten auf Platz vier, der deutsche Vize-Meister Brian Gladow kam über Rang sechs (81,70) nicht hinaus.

In Linz waren die Anschluss-Kader des Deutschen Turner-Bundes am Start, die erste Reihe hatte den Dreiländerkampf im schwerischen Schaffhausen bestritten. Dabei hatte sich der deutsche Mehrkampfmeister Marcel Nguyen einen Wadenbeinbruch zugezogen, so dass er für die WM vom 16. bis 24. Oktober in Rotterdam ausfällt und damit ein Platz in der deutschen Riege frei geworden ist.