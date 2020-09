Andreas Beck: Freue mich über Fan-Zuspruch in Eupen

Von Schwäbische Zeitung

Beim Polizeirevier Friedrichshafen sind am Dienstag sieben Anzeigen wegen Anrufen falscher Polizeibeamter eingegangen. In allen Fällen wurden die üblichen Geschichten erzählt, dass in der Nachbarschaft Einbrecherbanden unterwegs seien. So wurde versucht, die Angerufenen zur Preisgabe persönlicher Daten zu bewegen. In den bislang bekannt gewordenen Fällen erkannten alle Angerufenen die Betrugsabsicht und legten auf. Es ist laut Polizei kein Vermögensschaden entstanden.