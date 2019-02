Andreas Bauer: „Das ist natürlich eine Dynamik, die jeder Trainer schätzt“

Gemeinsam sind sie eine Macht im Weltcup-Winter: die deutschen Skispringerinnen. Ehe ein Quintett um die Olympiazweite Katharina Althaus, Titelverteidigerin Carina Vogt und Saison-Überraschung Juliane Seyfarth demnächst (19. Februar - 3. März) in Seefeld um WM-Meriten fliegt, präsentiert sich das Team von Bundestrainer Andreas Bauer in Oberstdorf seinem Publikum. Weltcup ist, an Samstag und Sonntag (jeweils 13 Uhr) – Generalprobe dahoim. Und dann? „Sind wir in der Lage, in allen drei WM-Wettkämpfen um die Medaille mitzuspringen“, sagt Andreas Bauer, 55, im Gespräch mit Joachim Lindinger. „Und das ist erst mal eine schöne Situation.“

Katharina Althaus Zweite, Juliane Seyfarth Vierte, Carina Vogt Fünfte, Ramona Straub Zwölfte, Anna Rupprecht Neunzehnte: So liest sich die Weltcup-Hierarchie vor den Saison-Springen Nr. 16 und 17 dieses Wochenende in Oberstdorf. Vier Siege, sechs zweite und sieben dritte Ränge sind bisher deutsche Ausbeute, dazu noch 27 weitere Top-Ten-Platzierungen. Gab es in Ihren fast acht Bundestrainer-Jahren schon einmal eine so anhaltende Konstanz auf solch hohem Niveau?

Von der mannschaftlichen Stärke und Geschlossenheit waren wir noch nie so gut wie in diesem Jahr. Wir hatten vergangene Saison auch schon den Nationen-Weltcup gewonnen, aber nur mit fünf Punkten Vorsprung. Und jetzt haben wir Mitte Februar 1400 Punkte Vorsprung. Das ist schon eine große Dominanz ...

... die welche Ursachen hat?

Für mich gibt’s eigentlich drei Gründe. Zum einen ist es die unheimlich gute und konsequente Arbeit des ganzen Trainerteams und auch von den Athletinnen selbst. Zum zweiten ist es die hervorragende Unterstützung durch den Deutschen Skiverband, der die Zeichen der Zeit erkannt hatte, als Damenskisprung 2011 die olympische Anerkennung bekam, und uns mit Lehrgangsetat, mit Trainerbesetzungen, mit Fahrzeugen – mit der gesamten Infrastruktur – fördert. Zum dritten ist es die Leistungsdynamik, die wir jetzt im Team haben. Die sechs Startplätze im Weltcup, die sind wirklich jedes Jahr hart umkämpft. Da weiß jedes Mädel den ganzen Sommer über, dass sie sich unheimlich akribisch vorbereiten muss, wenn sie im Weltcup in der deutschen Mannschaft dabei sein will. Das ist natürlich eine Dynamik, die jeder Trainer schätzt. Aber diese Dynamik muss man erst mal aufbauen – und das ist uns gelungen.

Bemerkenswert gelingt vor allem Katharina Althaus der Winter. Überrascht Sie das nach all den Verpflichtungen, die Olympiasilber so mit sich brachte?

Wir machen eine Evaluierung nach jeder Saison, eine Analyse. Da war ein ganz wichtiger Punkt bei Katharina: Das Training muss zu hundert Prozent durchgeführt werden. Nur was außerhalb des Trainingsrahmens an Zeit zur Verfügung ist, da kann man andere Termine einplanen. Und Katharina hat das auch so gelebt. Sie hat keine einzige Trainingseinheit, keinen einzigen Lehrgang verpasst seit Mai. Das Zweite ist: Ein Spitzenathlet betreibt so eine Art Besitzstandswahrung. Da heißt es: „Jetzt war ich gut mit meinem Material-Setup, mit meinem Training.“ Das Entscheidende ist aber auch für den Spitzenathleten: Er muss unheimlich innovativ sein – gerade in einer Sportart wie dem Skispringen – und immer wieder Neues probieren und zulassen. Katharina ist da sehr aufgeschlossen geblieben, dann kommt eben so eine Leistung raus. Sie ist einfach ein kleines Stück näher an Maren Lundby (die norwegische Weltcup-Führende; die Red.) herangerückt jetzt; es gibt immer wieder Sprünge oder einzelne Wettkämpfe, bei denen Maren Lundby schlagbar ist.

Macht Pyeongchang entspannt, weil ein großes Karriereziel schon so früh erreicht ist?

Vom Mentalen her wird man natürlich etwas lockerer, wenn man Woche für Woche in der Situation ist, dass man um die Podestplätze springt und als Letzte oder Vorletzte oben auf dem Balken sitzt. Mit der Erfahrung, auch der Herausbildung der Persönlichkeit, sitzt man da eben mit einem anderen Selbstvertrauen und mit ’ner Spur mehr Gelassenheit oben – dass man dann weiß, man bringt seinen Grundsprung nach unten, und dieser Grundsprung ist einfach von der Qualität richtig gut was wert. Ob‘s dann ganz nach vorne reicht, entscheiden letztendlich kleine Nuancen.

Carina Vogt ist eine Große bei diesen kleinen Nuancen – gerne auch punktgenau. Das hat sie bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2017 mit viermal Gold bewiesen. Und 2019?

Ist die Situation ähnlich. Unsere Zielstellung ist ja immer, so zu trainieren, dass man zum Wettkampfhöhepunkt in der Lage ist, aufs Podest zu springen. Und in der Lage ist Carina wieder – absolut. Das hat sie in Zao mit Platz drei bewiesen, das hat sie in Rasnov mit Platz zwei bewiesen. Aufgrund ihrer Nervenstärke, die jetzt bei der WM sicherlich wieder gefragt sein wird, ist sie eine heiße Medaillenkandidatin.

Juliane Seyfarth wird am ersten WM-Tag 29, springt am Sonntag in Oberstdorf ihren 100. Einzel-Weltcup und ist diesen Winter so stark wie noch nie ...

Es freut mich extrem für Juliane, dass sie – entgegen dem Trend – mit 28 ihren ersten Weltcup-Sieg feiern konnte. Sie ist ja eine sehr schmale und schmächtige Athletin, aber sie ist unheimlich athletisch geworden in diesem Jahr; sie hat akribisch dafür gearbeitet. Sie ist oft noch mal zusätzlich am Nachmittag in den Kraftraum gegangen und hat noch mal eine Stunde Rumpf- und Kniestabilisation gemacht und Übungen für die Gesamtkörperspannung. Da hat sie sich richtig weiterentwickelt – und dafür erntet sie jetzt auch den verdienten Lohn.

So viele Weltcup-Zähler wie nie zuvor hat auch Ramona Straub auf Ihrem Konto?

Ramona macht vom Grundsatz her – vom Talent und vom Gefühl fürs Fliegen – intuitiv unheimlich viel richtig. Sie ist vielleicht sogar das größte Talent, das wir in Deutschland haben; sie hat aber extrem wenig trainieren können den Sommer über, weil sie immer wieder mit dem Knie Probleme hatte. Für das wenige Training, das sie machen konnte, springt sie eine hervorragende Saison.

Das gilt genauso für Anna Rupprecht, die nach ihrem Kreuzbandriss Ende 2016 aktuell fünfte Kraft im Team ist?

Im Sommer hätte ich nie gedacht, dass Anna eine Chance hat, sich überhaupt fürs Weltcup-Team zu qualifizieren. Das hat sie geschafft – und jetzt hat sie schon mehrfach Top-15-Platzierungen erzielt, sodass sie mit größter Wahrscheinlichkeit mit zur WM nach Seefeld fährt. Sie hat sich wirklich Woche für Woche mit Millimeterschritten nach vorne gekämpft. Jetzt hat sie einen sehr stabilen, guten Grundsprung, der sie ständig dazu befähigt, in die Top 15 zu springen. Das kann sie durchaus auch bei der WM schaffen.

Die für Svenja Würth wohl zu früh kommt?

Svenja ist nach ihrer Kreuzbandverletzung (im Dezember 2017; die Red.) erst seit zwei Wochen wieder dabei im Weltcup-Team. Sie springt in Oberstdorf zum ersten Mal nach 14 Monaten wieder eine Großschanze – der nächste Schritt. Ich denke, wenn sie mal den ganzen Sommer wieder trainiert, kann sie auf alle Fälle zu alter Leistungsstärke zurückfinden.

Regelmäßige Weltcup-Einsätze hat(te) schließlich noch die erst 20-jährige Pauline Heßler ...

Pauline ist eine Springerin – wenn sie’s gut macht, springt sie irgendwo in die Weltcup-Ränge rein, zwischen Platz 20 und 30. Ich bin mit ihrer Entwicklung sehr zufrieden, sie hat ja mal ein Jahr mit dem Leistungssport komplett aufgehört 2017. Jetzt ist sie eine Athletin, die weiß, was sie will, auf die wir auch für die Zukunft bauen.

Die Gegenwart heißt Oberstdorf, Heimweltcup. Ein großer Saisonhöhepunkt eineinhalb Wochen vor dem ganz großen – der WM. Zweimal Großschanze vor Seefelds kleiner: Passt das?

Seefeld ist eher ’ne große Kleinschanze, die hat eine Hillsize von 109 Metern, und im Training wechseln wir ständig zwischen Klein- und Großschanzen hin und her. Mir als Trainer ist es sehr recht, dass wir direkt vor der WM unseren Heimweltcup haben. Das heißt, wir müssen jetzt mal nicht ewig ins Flugzeug und irgendwohin reisen. Wir werden dann vielleicht auch den kleinen Tick erholter sein, auch im Hinblick auf die WM.

Um dort was zu erreichen?

Wir haben drei Wettkämpfe (erstmals Team, Einzel und Mixed; die Red.), ich glaube, man kann sagen, dass wir in allen drei in der Lage sind, um die Medaillen mitzuspringen. Und das ist erst mal eine schöne Situation. Ob’s dann auch klappt? Da braucht es Glück und Tagesform, da muss alles zusammenpassen.