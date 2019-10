Andonovski neuer Trainer von Frauenfußball-Weltmeister USA

Vlatko Andonovski ist neuer Nationaltrainer der US-Fußball-Frauen und tritt beim Weltmeister die Nachfolge der zurückgetretenen Jill Ellis an.

Der 43 Jahre alte im mazedonischen Skopje geborene Andonovski wurde in New York bei einer Pressekonferenz vom amerikanischen Fußball-Verband präsentiert. Seine ersten Spiele als US-Coach stehen am 7. November in Columbus/Ohio gegen Schweden und drei Tage später in Jacksonville/Florida gegen Costa Rica an.

Ellis hatte nach dem Gewinn des WM-Titels in Frankreich im Sommer ihren Rücktritt angekündigt und ihren Posten Anfang Oktober nach dem Länderspiel gegen Südkorea (1:1) abgegeben. Sie war seit Mai 2014 Frauen-Nationaltrainerin und ist die erste Trainerin, die zweimal nacheinander die Frauen-WM gewann. Andonovski trainierte zuletzt den Verein Reign FC aus Seattle in der US-Frauen-Liga NWSL.

