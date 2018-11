Amtsinhaber Ceferin einziger Kandidat als UEFA-Präsident

Amtsinhaber Aleksander Ceferin ist der einzige Kandidat bei der Wahl des UEFA-Präsidenten. Der 51 Jahre alte Slowene steht damit für weitere vier Jahre Amtszeit von 2019 bis 2023 zur Verfügung, wie die Europäische Fußball Union mitteilte.

Ceferin war im September 2016 zum UEFA-Präsidenten gewählt worden und führt seither die Geschäfte. Als sein Vize-Präsident lässt sich der Ungar Sandor Csanyi aufstellen. Auch er hat keinen Gegenkandidaten. Der 43. Ordentliche Kongress der UEFA findet am 7. Februar 2019 in Rom statt.

DFB-Boss Reinhard Grindel bewirbt sich wie bereits im Oktober angekündigt um einen Sitz im Council des Fußball-Weltverbandes FIFA. Der 57-Jährige hatte in der DFB-Führung ein klares Votum erhalten und hat bei seiner UEFA-Bewerbung ebenfalls keinen Gegenkandidaten.

Im April 2017 war Grindel auf dem UEFA-Kongress in Helsinki zunächst für die zweijährige Restlauflaufzeit des Mandats seines zurückgetretenen Vorgängers Wolfgang Niersbach als europäischer Vertreter in das FIFA-Council gewählt worden. Die reguläre Amtszeit für den Sitz in dem 37 Personen umfassenden Gremium mit FIFA-Präsident Gianni Infantino an der Spitze beträgt vier Jahre.

