Amiri vor Olympia-Auftakt: „Ganze Mannschaft ist heiß“

Die deutsche Fußball-Auswahl blickt dem Olympia-Auftakt gegen Brasilien mit riesiger Vorfreude entgegen.

„Ich glaube, die ganze Mannschaft ist heiß auf das Turnier“, sagte Nationalspieler Nadiem Amiri am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Yokohama, wo das Team von Stefan Kuntz am Donnerstag (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) auf die Seleção trifft. Der Spieler von Bayer Leverkusen bezeichnete die Neuauflage des Olympia-Finals in Rio als „Kracher“, vor dem er ordentlich aufgeregt sei.

Die Vorbereitung auf den Gegner sollte vor allem am Mittwochabend stattfinden. Videos vom historischen 7:1-Sieg der Nationalelf über die Südamerikaner im WM-Halbfinale 2014 sind laut Kuntz als zusätzliche Motivationsspritze nicht nötig. „Wir sind ein bisschen unromantischer, weil wir auf die Vergangenheit nix geben“, sagte der Saarländer.

Nach dem Spiel gegen die Brasilianer trifft die DFB-Auswahl am Sonntag auf Saudi-Arabien und drei Tage später auf die Elfenbeinküste. Die jeweils ersten beiden Teams der vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale.

© dpa-infocom, dpa:210721-99-460172/2

