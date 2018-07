Amerikaner Oudin und Sock US-Open-Sieger im Mixed

New York (dpa) - Die Amerikaner Melanie Oudin und Jack Sock haben bei den US Open der Tennisprofis den Titel im Mixed geholt. Die Lokalmatadoren gewannen in New York 7:6 (7:4), 4:6, 10:8 gegen das argentinische Duo Gisela Dulko und Eduardo Schwank.

Oudin und Sock waren nur dank einer Wildcard im Turnier dabei und bezwangen auf dem Weg zum Titel auch den Bayreuther Philipp Petzschner und seine tschechische Partnerin Barbora Zahlavova Strycova. Für den knappen Finalsieg nach einem langen, sogenannten Match-Tiebreak bekamen Oudin und Sock 150 000 Dollar Preisgeld, Dulko und Schwank erhielten 70 000 Dollar.