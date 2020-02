Am Ende vielleicht abgelenkt: Bayern besiegt Hoffenheim 4:§

Die Donau rauscht, das Wasser ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch einmal angestiegen. Am Pegel in Hundersingen steht das Wasser bei knapp über zwei Metern.

In Riedlingen ist der Treidelpfad an der Donau überflutet. Auf der Donauinsel hat sich zum Kanal hin eine Wasserrinne gebildet.

Und auf dem Festplatz hinter dem Schlachthof ist „Land unter“, was einem Autofahrer zum Verhängnis wurde.

Sein Fahrzeug ist nur mit Gummistiefeln zu erreichen.