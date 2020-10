Alte Damen, Leiharbeiter, Traumatisierte, Mario Götze: Die Last-Minute-Wechsel der Bundesliga

Es war einmal ein Fußballclub, von dem keiner wusste, was sein wahres Image war. Graue Maus und alte Dame? Oder eher alte Maus und graue Dame? Jedenfalls dümpelte Hertha BSC Berlin so lange in den Untiefen der Bundesliga herum, bis es einem zu blöd wurde: Lars Windhorst. Der 39-Jährige, einst jüngster Teilnehmer beim Wirtschaftsforum in Davos und als Unternehmerwunderkind gefeiert, wollte höher hinaus, in die Champions League. Dass es die DFL verbietet, mehr als 50 Prozent eines Clubs zu erwerben, war ihm am Ende egal: Auch mit 49,9 Prozent ...