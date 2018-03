Als Weltmeister zurück in Meckenbeuren

Als Weltmeister ist Marco Mathis am Montag aus Doha in seinen Wohnort Meckenbeuren zurückgekehrt und dort von rund 100 Freunden und Weggefährten empfangen worden. Der Zeitfahrweltmeister in der Altersklasse U 23 kam quasi direkt vom Flughafen ins Autohaus von Richard Dämpfle, der den Empfang als Überraschung vorbereitet hatte.

Nur weil die deutschen Radsportler einen Zusatzplatz im Zeitfahrrennen zugesprochen bekommen hatten, hatte Mathis überhaupt in Katar starten dürfen – und dann gleich überraschend Gold geholt. Als zweiter Starter war er ins Rennen gegangen, seine Zeit von 34:08 Minuten ist bis zum Ende die Bestzeit geblieben. „Ich wusste, dass meine Zeit gut war“, meinte Mathis am Montag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Und weiter: „Aber ich hätte nicht gedacht, dass es zu Gold reichen würde.“ Es hat auch etwas gedauert, bis der 22-Jährige realisiert hat, dass er nun Weltmeister ist.

Dabei war Marco Mathis eigentlich nur mit der Vorgabe nach Doha geflogen, im Straßenrennen seinen Teamkollegen vom Rad-Net-Rose-Team, Pascal Ackermann, „bestmöglich zu unterstützen“. Das klappte drei Tage nach dem großen Triumph ebenfalls: Ackermann gewann im Sprint des U-23-Rennens die Silbermedaille. Die Titelkämpfe in Doha wird Mathis so schnell also nicht mehr vergessen.

Genau wie das ganze Jahr 2016 – denn das war für Marco Mathis das erfolgreichste Jahr seiner sportlichen Laufbahn. Der 22-Jährige, geboren in Tettnang, wurde auf der Bahn Deutscher Meister in der Einerverfolgung, Deutscher Meister in der Mannschaftsverfolgung und Zweiter im Punktefahren. Auch auf der Straße lief es für den Rennradfahrer gut. Hier holte sich Mathis bei den Deutschen Meisterschaften die Bronzemedaille im Einzelzeitfahren der U-23-Altersklasse sowie den Titel im Mannschaftszeitfahren. „Das war definitiv ein starkes Jahr“, so Mathis, der am Montag von zahlreichen Freunden, Sponsoren und Radsportfans beglückwünscht wurde. Vielfach wurde der neue Weltmeister geherzt, gedrückt, abgeklatscht – sogar der Musikverein Meckenbeuren spielte für Marco Mathis auf.

Seit 2013 fährt Mathis für das Rad-Net-Rose-Team, für das früher auch der Ravensburger Emanuel Buchmann an den Start ging. Ambitionen wie der letztjährige Deutsche Meister und zweimalige Tour-de-France-Starter hegt auch Mathis. „Die Tour de France hat man als Radfahrer immer im Hinterkopf“, sagte er. Auch die Olympischen Spiele, die er als Bahnfahrer in diesem Jahr knapp verpasst hat, gehören zu seinen Zielen. Wie genau es bei ihm weitergeht, lässt er aber noch offen. „Ich habe ein paar Angebote“, bestätigt Mathis immerhin.

Mit der Zukunft beschäftigt sich der neue Weltmeister in den kommenden Tagen und Wochen. Mit dem Rennrad erst einmal nicht. „Ich schalte jetzt zwei bis drei Wochen ab, mache anderen Sport. Dann startet der Neuaufbau für die Saison 2017.“ Auch in der will Marco Mathis sowohl bei Bahnrennen als auch auf der Straße starten. Die Erfolge geben ihm recht.