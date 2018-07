Alonso will Vettel-Dominanz brechen

Barcelona (dpa) - Mit der ihm eigenen Unbekümmertheit wischte Weltmeister Sebastian Vettel die Kampfansage von Lokalmatador Fernando Alonso lässig beiseite.

Mit keiner Silbe ging der mit den Journalisten scherzende Formel-1-Dominator aus Heppenheim auf Alonsos Ansage ein, die Red-Bull-Vormachtstellung bereits am Sonntag beim Großen Preis von Spanien brechen zu wollen. Stattdessen gratulierte der 23 Jahre alte Titelverteidiger dem Ferrari-Piloten zu dessen Vertragsverlängerung bei der Scuderia bis 2016. „Das ist gut für ihn, Gratulation“, sagte Vettel grinsend.

Die Lockerheit kann sich der Weltmeister angesichts seiner aktuellen Überlegenheit mit drei Siegen aus vier Rennen leisten. Vor dem Rennen in Barcelona hat der Red-Bull-Raser 93 von 100 maximal möglichen Zählern gesammelt. „Natürlich ist Red Bull momentan sehr dominant, aber das sollte sich ändern. Am besten schon hier in Barcelona“, sagte Lokalmatador Alonso vor seinem Heimrennen.

Der vor der Saison als größter Vettel-Konkurrent gehandelte Spanier liegt bereits 52 Zähler hinter dem Heppenheimer und fuhr erst vor knapp zwei Wochen in Istanbul zum ersten Mal in dieser Saison auf das Podium. Doch die heimischen Fans und vor allem sein neuer Fünfjahresvertrag bei Ferrari, der ihm laut „Bild“ 100 Millionen Euro einbringen soll, scheinen Alonso zu beflügeln.

„Das sind tolle Nachrichten für mich und meine Karriere. „Ich kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Ich fühle mich sehr privilegiert“, sagte der 29-Jährige im Überschwang.

Von solchen Gefühlsausbrüchen ist Rekord-Weltmeister Michael Schumacher weit entfernt. Der Mercedes-Pilot offenbarte nach dem Istanbul-Grand-Prix seinen ganzen Frust angesichts von bislang nur sechs Punkten („Ich kann nicht behaupten, dass es mir im Moment noch großen Spaß macht“) und löste damit Spekulationen über seinen vorzeitigen Rücktritt aus. Diesen trat der 42-Jährige nun endgültig entschieden entgegen. „Die Motivation ist noch da. Ich habe schon oft harte Zeiten durchlebt. Ich bin mir sehr sicher, noch dieses Jahr auf dem Podium zu stehen“, verkündete Schumacher.

Wie auch Teamkamerad Nico Rosberg setzt Schumacher auf die technischen Updates und den Aufwärtstrend der Mercedes-Boliden zuletzt. „Die Dinge laufen in die richtige Richtung. Ich bin sehr optimistisch“, sagte Rosberg, der in bislang 19 von 23 Qualifyings seit Schumachers Comeback besser war als der erfahrene Kollege. „Natürlich bin ich zufrieden, wie es momentan für mich läuft im Vergleich zu meinem Teamkameraden“, ließ sich Rosberg entlocken, wollte sich aber nicht weiter zu dem Thema äußern.

Die Rivalität innerhalb des Teams könnte auch Vettels Dominanz am Sonntag brechen. Red-Bull-Kollege Mark Webber peilt unverhohlen den Sieg an. „Warum sollte es nicht so laufen, wie letztes Jahr“, fragte der Australier rhetorisch. 2010 triumphierte der 34-Jährige nach schwierigem Saisonstart erstmals in Barcelona. „Ich hoffe, wieder einen Schritt vorwärts zu machen“, sagte Webber. Das würde den Sieg bedeuten. Denn Webber steigerte sich seit dem fünften Rang beim Saisonstart in Australien kontinuierlich um einen Platz.