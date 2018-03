Alonso: Lewandowski sollte beim FC Bayern bleiben

Der ehemalige Fußball-Profi Xabi Alonso hat seinem früheren Teamkollegen Robert Lewandowski einen Verbleib beim FC Bayern München ans Herz gelegt.

„Ich bin der Meinung, dass er bei Bayern am besten ‎aufgehoben ist. Er macht jedes Jahr seine Tore, er kennt den Klub, die Liga, er gewinnt Titel“, sagte Alonso in einem Interview der Online-Plattform „Sportbuzzer“. Zuletzt hat es immer wieder Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid gegeben. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister hat Lewandowski allerdings noch einen Vertrag bis 2021.

Alonso äußerte sich auch zu den Problemen von Borussia Dortmund. „Sie ‎haben viele Talente, viele gute Spieler in der Offensive. Aber was ihnen fehlt, sind Persönlichkeiten und ‎Anführer. Am Ende braucht es immer einen Mix aus beidem“, sagte der 36-jährige Spanier. „Ich glaube, wenn Dortmund das hinbekommt, ‎werden sie auch wieder näher an Bayern heranrücken.“

Sportbuzzer-Bericht